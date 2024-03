Adriana Calcanhotto se emociona com Fernanda Montenegro cantando sua música - Reprodução / Instagram

Publicado 29/03/2024 13:27 | Atualizado 29/03/2024 15:10

Rio - Adriana Calcanhotto compartilhou nesta sexta-feira (29), nas redes sociais, um vídeo da atriz Fernanda Montenegro cantando sua música "Vambora", durante a apresentação feita na noite da última quinta-feira (28), no evento da Academia Brasileira de Letras, localizada no Centro do Rio de Janeiro. O show intimista foi para comemorar o aniversário de 80 anos da acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira, que estava ao lado da atriz soltando a voz.

"Façam 80 e 94 anos. Viva Rosiska Darcy, viva Fernanda Montenegro, viva Academia Brasileira de Letras! Que noite emocionante", escreveu a cantora na legenda da publicação.



Internautas ficaram encantados ao ver Fernanda prestigiando Adriana. "A música é maravilhosa, a cantora é maravilhosa, a letra é maravilhosa, a história de como Adriana compôs é maravilhosa e temos Fernanda consagrando tudo isso!", declarou a seguidora. "Meu Deus, que coisa mais linda. Um espetáculo essa música e as maiores estrelas assistindo", disse mais uma. "Arrepiou! Uma artista maravilhosa apreciando a música de outra artista maravilhosa!", elogiou um terceiro.

Fernanda Montenegro, que também é acadêmica da Academia Brasileira de Letras, tomou posse em março de 2022, tendo a "imortalidade" oficializada na cerimônia. Ela foi a 9ª mulher a ocupar uma cadeira na Academia e a primeira atriz.



