Sorriso Maroto lança clipe de Boa NoiteTulio Barros / Divulgação

Publicado 29/03/2024 12:37

Rio - Tem novidade na área! O Sorriso Maroto lançou o clipe da música "Boa Noite", nesta sexta-feira, no Youtube oficial do grupo no Youtub. O hit é a primeira música de trabalho do DVD 'Sorriso As Antigas'. A faixa, anteriormente gravada no álbum "Sinais" (2009) e regravada no DVD "Sorriso Maroto Ao Vivo em Recife", em 2010, agora volta repaginada, em uma nova versão ao vivo.

"Essa música é um remake nosso de 2009, assim como foi com 'Ela' no álbum passado, que também ganhou uma versão e se tornou o maior sucesso da banda dos últimos anos", conta Bruno Cardoso, vocalista da banda. "A faixa chega com essa responsabilidade, mas ela já está com um caminho bem feito até aqui. Nos shows pelo Brasil a fora, ela já é uma das mais cantadas e pedidas do Sorriso. Acho que a galera vai curtir ouvi-la nas plataformas digitais, nas rádios e programas de TV, além dos shows. Chegou a hora dela ter o seu destaque", completa.

Nas imagens do clipe, Bruno veste a camisa clássica de moletom da Everlast. O DVD “Sorriso As Antigas” traz imagens dos shows de mesmo nome, feitas nas apresentações de Belo Horizonte, Salvador e São Paulo, nos meses de julho, setembro e dezembro de 2023, respectivamente.

Confira: