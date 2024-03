Gustavo Mioto lança a música ’Voltando Para Mim’ - @_brunini / Divulgação

Publicado 29/03/2024 10:13 | Atualizado 29/03/2024 10:14

Rio - Gustavo Mioto lançou a música "Voltando Pra Mim", que aborda o fim de um relacionamento e amor-próprio, nesta quinta-feira. Em entrevista ao DIA, o artista de 27 anos fala sobre a canção que encerra o o projeto "MiotoTerapia" e comenta sua expectativa em relação ao hit.

"Minha expectativa em cima de 'Voltando Pra Mim' é que ela é uma música mais auto-ajuda, mais superação de tudo, de você se amar, então, eu acredito que ela seja uma música com uma mensagem que a galera vai levar para vida. A expectativa é que a galera comece a chegar no camarim falando que superou as coisas que tinha que superar, que começou a fazer coisas por si mesmo. Acho que ela é uma música de realmente uma virada, de fase na vida", afirma o sertanejo.

Gustavo também revela se está em uma fase de 'voltar para si' e diz se já se perdeu dele mesmo em algum momento. "Acho que todos os momentos da vida são momentos da gente parar para pensar se a gente não tá fugindo da gente. É diário esse exercício. E, se eu já fugi de mim, se eu já me perdi de mim, eu também acho que todo mundo já se perdeu uma vez. Uma vez ou outra na vida a gente acaba se distanciando da gente, e a gente tem que encontrar o caminho de volta. Eu acho que todo mundo já passou ou vai passar por isso uma vez na vida", ressalta.

Um trecho da música diz: 'Você beija todo mundo e volta pra mim'. Mioto, então, conta se já passou por alguma situação parecida. "Eu, graças a Deus, não passei por nada desse tipo em relacionamento nenhum e também não fui essa pessoa de fazer isso de voltar. Geralmente, se eu estava querendo realmente beijar todo mundo, eu não tinha mais coragem de voltar. Eu sempre tive bem na minha cabeça o que eu queria, os meus objetivos, as minhas vontades sempre foram bem definidas", declara ele, que está solteiro desde o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela.

