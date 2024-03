Jojo Todynho, Jorge Aragão e mais famosos marcam presença em festa de aniversário de L7nnon

Rio - L7nnon só completa 30 anos, neste sábado (30), mas já começou a comemorar a data. O rapper promoveu um festão na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira, e reuniu amigos famosos e familiares. Dono dos hits "Perdição" e "Ai, Preto", o artista ainda aproveitou a ocasião para celebrar o lançamento do novo álbum "Irrastreável".

Famosos como Jojo Todynho, Valesca Popozuda, Jorge Aragão, Mari Gonzalez, Filipe Ret, Bruna Griphao, Yara Charry, Gabily, Júlia Rodrigues e Vitor Kley estavam entre os convidados da festa.

Recentemente, L7nnon negou que estivesse namorando com a modelo e atriz Ana Aoxi após compartilhar uma foto coladinho com ela. Em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira, o artista disse que a imagem fazia parte da gravação do clipe de "Coisas da Vida" e que os dois são grandes amigos.