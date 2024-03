Lívia Andrade e o namorado, o empresário Marcos Araújo - Leo Franco/ Agnews

Publicado 29/03/2024 08:01

Rio- Discreta em relação a vida pessoal, Lívia Andrade, de 40 anos, fez uma rara aparição com o namorado, o empresário Marcos Araújo, no OnBoard Festival, que acontece em um cruzeiro, na noite desta quinta-feira. Simpática, a apresentadora do "Domingão com Huck", da TV Globo, posou sorridente e bem coladinha com o amado para algumas fotos. Com um macacão justo e brilhante, ela também deu um show de beleza e boa forma no local.



Key Alves, Matheus Costa, Arthur Picoli, Amanda Françozo, Emerson Sheik e Neymar Pai foram outras celebridades que embarcaram no navio e prestigiaram o evento, que contou com o show da dupla Henrique e Juliano.