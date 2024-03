Leandra Leal - Guilherme Burgos / Reprodução do Instagram

Leandra LealGuilherme Burgos / Reprodução do Instagram

Publicado 18/03/2024 12:41 | Atualizado 18/03/2024 14:16

Rio - Famosos vibraram com o anúncio de gravidez de Leandra Leal, nesta segunda-feira, através das redes sociais. Sophie Charlotte, Iza e Tatá Werneck foram algumas das celebridades que parabenizaram a atriz de 41 anos. O bebê é fruto da relação da artista com o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos.

fotogaleria

"Lelê! Que notícia mais maravilhosa! Eba! Muita saúde e muito amor pra vocês", desejou Alice Wegmann. "Viva! Que alegria essa notícia", comentou Sophie Charlotte. "Uhul, parabéns", disse Tatá Werneck. "Que alegria! Benção de anjo", declarou Débora Nascimento. "Que benção! Coisa mais linda! Parabéns, mamãe", afirmou Iza. "Que demais, Lê! Alegria total e absoluta", disparou Nanda Costa.

Leandra já é mãe da pequena Júlia, de 9 anos, que foi adotada por ela quando tinha dois anos de idade. A atriz disse que a família está radiante com sua gravidez. "A familia está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes", escreveu ela, que está no ar na reprise de 'Cheias de Charme', na TV Globo. Segundo a assessoria de imprensa de Leandra, ela está com 17 semanas de gestação e espera um menino.