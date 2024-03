Renato Machado recebe alta hospitalar - Reprodução do Instagram

Publicado 30/03/2024 08:08

Rio - O jornalista Renato Machado, de 81 anos, já está em casa! O ex-âncora da TV Globo recebeu alta hospitalar após ser internado Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, no dia 22, para realizar exames. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira, o profissional disse que está bem.

"Olá, amigos. É bom reencontrar vocês. Eu estive uma semana no estaleiro para ajeitar algumas partes mecânicas e foi uma determinação dos médicos. A boa notícia é que está tudo bem. A volta pra casa é sempre um momento de relax. Você está no hospital, vai fazer uma radiografa e ressonância... Tem toda essa movimentação. Daí no momento em que você chega em casa, você relaxa totalmente. Voltar para a rotina de casa é sempre bom", diz Renato na publicação.

Ele ainda agradeceu o carinho recebido. "Queria agradecer a todas as pessoas que enviaram votos de melhora, seus bilhetes, seu carinho. Queria agradecer e dizer que tudo foi bem."

O jornalista passou por cirurgia cardíaca, em 2009, para colocar pontes de safena. Com isso, ele necessita passar por alguns exames anualmente. Renato deixou a TV Globo em 2021 após 40 anos trabalhando na emissora. Ele foi editor-chefe e âncora do 'Bom Dia, Brasil', correspondente internacional em Londres e também fez reportagens especiais para o 'Globo Repórter'.