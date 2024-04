Fernanda dá fora em Ana Maria Braga: ?Vivo neste planeta? - Foto: Reprodução

Fernanda dá fora em Ana Maria Braga: ?Vivo neste planeta? Foto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 11:58 | Atualizado 01/04/2024 12:35

Fernanda Bande está sendo criticada pela quantidade de deboche e 'patadas' que a ex-BBB teria dado à Ana Maria Braga. Em participação no programa “Mais Você”, a confeiteira não demonstrou muita paciência com a apresentadora. Inclusive, alguns internautas apontaram que a ex-sister foi desrespeitosa.



Durante o programa, a ex-participante do BBB 24 foi confrontada pela apresentadora, que sugeriu que faltou educação e empatia de Fernanda. “Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?", ponderou Ana Maria Braga, sugerindo um perfil de jogador que agrada o público.



A resposta da ex-sister foi firme, reforçando a sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil. “Não! Então a gente não assistiu ao mesmo programa”, rebateu Fernanda. “Tive sim bons momentos, por exemplo, com a Pitel, que construí algo além dali”, destacou a ex-sister.



Outro momento tenso ocorreu quando Ana Maria questionou a motivação de Fernanda para entrar no BBB. “Eu não fui lá para me conhecer, eu fui para conquistar, incluindo o dinheiro”, garantiu a ex-BBB. “Mas você conhecia o programa?”, rebateu a apresentadora. “Sim, vivo nesse planeta”, debochou a confeiteira.