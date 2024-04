Anitta ignora Luísa Sonza pelo terceiro ano seguido e fãs reagem - Foto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 09:35 | Atualizado 01/04/2024 09:43

Após dar o que falar com sua festa de aniversário em Miami, Anitta recebeu diversas mensagens carinhosas ao completar seus 31 anos. A “poderosa” até compartilhou declarações de diversos amigos. Porém, pelo terceiro ano consecutivo, Luísa Sonza desejou felicidades à amiga e foi deixada de lado.



Em uma publicação no Instagram Stories, nesse sábado (30), Luísa Sonza escreveu um breve "Parabéns queen" para Anitta. No entanto, como indicou o padrão nos últimos dois aniversários da artista, a dona do hit “Envolver” não repostou. Diante da cena, fãs da loira questionaram a amizade entre as duas.



“Vai ficar no vácuo de novo Luísa Sonza? Pelo terceiro ano consecutivo, Anitta caga para as felicitações da Luísa, tá na hora dela acordar, meu Deus”, compartilhou uma internauta. No X, a fala viralizou e, apesar da repercussão, as cantoras optaram por não se pronunciar sobre o assunto.



A questão dividiu opiniões na web, com alguns criticando ou debochando da cena e outros defendendo as artistas. "A Anitta nunca reposta os parabéns que a Luísa Sonza dá pra ela, né? Tô rindo, mas acho isso paia", apontou uma seguidora. "Gente, por que a Anitta não repostou o parabéns da Luísa? Eu fico passada", perguntou mais uma.



"Vocês inventam cada uma... Se fosse assim, era para os Anitters estarem putos porque a Anitta foi no aniversário da Luísa e a Luísa não foi no dela… as duas se conversam pelo WhatsApp, tenho certeza que a Anitta agradeceu aos parabéns, as divas seguirão amigas até o final", ponderou outra internauta.