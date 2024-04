Gretchen detona Fernanda após entrevista no 'Mais Você' - Reprodução/Globo

Publicado 01/04/2024 21:46 | Atualizado 01/04/2024 21:51

Fernanda Bande foi alvo de críticas por conta de suas declarações em compromissos profissionais após o BBB 24. A confeiteira deixou o reality show na noite deste domingo (31) em um Paredão contra Beatriz e Giovanna.

Na manhã desta segunda-feira (1º), a ex-sister tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você, da TV Globo, e trocou alfinetadas com a apresentadora, o que incomodou Gretchen.

"Vou ser bem clara no meu comentário sobre a Fernanda. Mal-educada, grossa e se acha. A Ana [Maria Braga] é uma apresentadora e tem que ser, no mínimo, respeitada. E a pessoa a quem eu me referi foi a Fernanda", publicou a artista no X, antigo Twitter.

Em seguida, a artista chamou Fernanda de péssima e que "esse tipo de gente não se cria com patrocinadores". "Ela é arrogante, não tem filtro. E não estou preocupada nem um pouco com esses seguidores dela", afirmou.

"E não estou preocupada nem um pouco com esses seguidores dela. Minha opinião é minha. E ninguém tem o direito de questionar. Cada um na sua. Me respeita que eu te respeito", completou Gretchen.