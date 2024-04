Naldo Benny diz que "agitou" vinda de Madonna ao Brasil para show gratuito - Reprodução/YouTube

Publicado 01/04/2024 20:24

Naldo Benny participou do programa "Sem Censura", da TV Brasil, e revelou que foi o responsável por "agitar" a vinda da cantora Madonna para o Brasil. A Rainha do Pop desembarca no país para realizar um show gratuito marcado para o dia 4 de maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

“Eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora”, contou o artista à Cissa Guimarães durante uma entrevista concedida nesta segunda-feira (1º).

"Você que está trazendo a Madonna?", perguntou Cissa. "Eu que desenrolei essa parada para ela vir para o Rio de Janeiro. Eu também fiz essa ponte para esse show do Rio de Janeiro acontecer. Eu que estou trazendo", afirmou Naldo.

Vale lembrar que o show gratuito que acontecerá na praia de Copacabana marcará o encerramento da turnê The Celebration Tour. A última vez que Madonna se apresentou no Brasil foi em 2012, quando trouxe a MDNA Tour ao país.