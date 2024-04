Fernanda Bande após eliminação do BBB 24 - Reprodução/Globo

Fernanda Bande após eliminação do BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 01/04/2024 17:07

Fernanda Bande gerou um mal estar nos bastidores dos Estúdios Globo após ser eliminada do BBB 24 na noite deste domingo (31). A ex-sister gerou revolta por conta dos deboches por onde passa e incomodou os funcionários da emissora.

De acordo com Mariana Morais, do Correio Braziliense, as respostas ácidas da chef confeiteira durante sua participação no "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, deixou até mesmo a comentarista Tati Machado desconfortável.

Ainda segundo a colunista, o clima por trás das câmeras também estava pesado. Fontes afirmam que Fernanda não fez questão de ser simpática com a equipe da atração matinal. Além disso, a carioca distribuiu deboches por onde passou.

Ao vivo, Ana Maria ainda criticou a postura de Fernanda dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?", disparou.

"Não, passei longe, então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive sim momentos muito bacanas, eu tive sim laços, eu fiz amizade sim, construí coisas que eu quero levar pra fora", completou a confeiteira.