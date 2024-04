Letícia Colin se pronuncia após nota polêmica no 'Dança dos Famosos' - Foto: Reprodução

Letícia Colin se pronuncia após nota polêmica no 'Dança dos Famosos' Foto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 12:28

Letícia Colin está dando o que falar na web devido a nota que deu aos participantes do quadro “Dança dos Famosos” do programa “Domingão com Huck”. Nas redes sociais e até nos bastidores da atração, a maioria das pessoas não aprovou a classificação da atriz. Porém, a famosa mantém seu voto.



A atriz defendeu seu posicionamento, explicando os critérios adotados para a avaliação do grupo D. "Acho que tem que ter critério. Para ser 10, tem que ser perfeito, impecável", afirmou Letícia Colin. Vale destacar que a famosa concedeu nota 9.8 para Gabriela Prioli, Lexa, Matheus Fernandes e Micael Borges.



Apesar da repercussão negativa, ela enfatizou que seu papel como jurada é julgar as performances de forma criteriosa. "Eu sei que é polêmico, mas [...] só porque são meus colegas ou só porque eu admiro, porque eu amo, porque eu quero trabalhar junto [vou] dar 10 só por dar? Eu venho aqui para ser jurada, para curtir, para olhar, para me emocionar e para dar uma nota”, destacou.



A jurada do quadro se comprometeu a conversar com os participantes para explicar sua decisão e pedir desculpas. “É difícil pra mim, estou sofrendo, vou pedir desculpas pessoalmente para cada um, mas vou dizer que essa é a vida, essa é a verdade e essa é a competição, jogo é jogo", encerrou a atriz.