Marina Ruy Barbosa como Nicole na novela 'Amor à Vida' - Divulgação/Globo

Marina Ruy Barbosa como Nicole na novela 'Amor à Vida'Divulgação/Globo

Publicado 01/04/2024 18:41 | Atualizado 01/04/2024 18:41

Uma antiga polêmica de Marina Ruy Barbosa voltou a virar assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (1º) após Bella Campos declarar que só rasparia o cabelo por R$ 5 milhões. Por conta da declaração, internautas relembraram que a ruiva decidiu não cortar os fios quando estrelou a novela "Amor à Vida" (2013), em que viveu Nicola, uma jovem com câncer.

Na época, o público esperava que Marina raspasse o cabelo como foi feito por Carolina Dieckmann em uma cena memorável da novela "Laços de Família" (2000), o que não aconteceu. Por conta disso, surgiram rumores de que Nicole havia morrido na trama após a atriz se recusar a raspar o cabelo.

Com essa nova polêmica, Marina decidiu colocar um ponto final na história e revelou o verdadeiro motivo de não ter raspado os fios. "Se passarem pano pra Bella, tem que passar pra Marina, que até hoje falam sobre ela não mudar o visual", disparou um internauta no Instagram.

"Não foi bem assim. Na época que fui chamada, foi me dito que a personagem seria uma das protagonistas e que faríamos uma grande ação social sobre o câncer da Nicole (minha personagem!). Como novela é obra aberta, tudo pode mudar. E mudou", explicou Marina.

"O autor [Walcyr Carrasco] acabou dando prioridade para outras histórias, não faríamos a ação social e logo depois teria uma passagem de tempo e eu apareceria de peruca. Diante das mudanças, conversei com a direção da Globo na época e, juntos, vimos que não fazia sentido raspar diante da realidade que vinha sendo apresentada. Acredito que cada caso é um caso, tudo depende do texto, do personagem e da história de cada um", completou.