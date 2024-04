MC Mirella e Dynho Alves estão à espera de Serena, primeira filha do casal - Reprodução / Instagram

MC Mirella e Dynho Alves estão à espera de Serena, primeira filha do casalReprodução / Instagram

Publicado 01/04/2024 14:52

MC Mirella abriu o jogo nesta segunda-feira (1º) sobre perdoar a traição que sofreu de Dynho Alves durante sua participação em A Fazenda. A funkeira revelou que o episódio ficou para trás e que sua prioridade agora é a filha Serena, de três meses. Além disso, ela destacou que estava apenas torcendo para participantes do BBB 24 quando deu início à uma polêmica.



Os rumores começaram quando Mirella demonstrou torcida contra Pitel, participante do BBB 24, citando Lucas Henrique e sua ex-esposa, Camila Moura. "Fora, Pitel. Vem ver o que aconteceu com o casamento do teu amigo aqui fora", convidou a MC. Logo a web recordou que a própria cantora foi traída pelo parceiro em um reality show, com internautas chamando a famosa de “corna”.



Porém, Mirella não se deixou abater pelas críticas. "A minha época disso já foi. Culpa pelo que passou (comigo), eu não tenho. E hoje tô com filha pra criar e muito feliz, o que passou, já foi. Inclusive, se for pra Camila e Buda ficarem juntos, que fiquem. Mas quero que as Fadas vão pra final, e obviamente que a reação da Pitel com tudo que aconteceu vai dar o que falar", pontunou a cantora.



A funkeira reforçou sua posição, determinada a seguir em frente. “'Ai, que você não tem moral pra falar'. Até parece que fui eu que traí alguém, né? E também não posso ter torcida porque aconteceu tal coisa comigo? Se eu perdoei, é um problema meu e minha vida que segue. Onde isso te atinge e atrapalha sua vida?", questionou.



Assim como a mãe de Serena não tem culpa pela traição do marido, ela reforçou a inocência da sister. "Não acho que ela [Pitel] tem culpa de nada, isso, definitivamente, é culpa do Buda", afirmou. Sobre a polêmica, a MC se mostrou indiferente. "Vergonha pra mim é matar e roubar. Meu nome estando em pauta, falando bem ou mal, pra mim é ótimo", encerrou.