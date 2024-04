Fernanda Bande - Foto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 10:22 | Atualizado 01/04/2024 10:26

Fernanda fez sua primeira aparição nas redes sociais nesta segunda-feira (1º), após sua eliminação do BBB 24. A ex-participante, que deixou o reality pela madrugada, expressou sua gratidão aos fãs pelo apoio recebido. Inclusive, ela revelou estar começando a perceber que não saiu do programa “tão cancelada” quanto pensava.



"Minha alcateia linda e maravilhosa”, começou a ex-BBB, se dirigindo aos fãs. “Ainda não dormi, estou ainda assimilando tudo, tentando entender isso tudo, mas com o coração inchado de amor e gratidão", contou a confeiteira nas redes sociais.



Em seguida, ela agradeceu a torcida. "Obrigada por tudo”, declarou. “Agora estou percebendo que tinha muita chance [no reality show] e que continuo ganhando, ganhei vocês. Juntos, vamos superar meus medos e alcançar um cenário melhor", acrescentou a ex-BBB, enfatizando o apoio dos fãs em sua jornada.



De forma descontraída, Fernanda ainda brincou com o apelido de "Loba" dado pela sua torcida e sugeriu um possível encontro com Alcione para discutir o assunto. Vale destacar que a ex-sister foi a 15ª eliminada do BBB 24 com 57,09% dos votos neste domingo (31), enfrentando o Paredão ao lado de Giovanna e Beatriz.