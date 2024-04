Flora Matos acusa plágio e faz denúncia: 'Ela quer que eu morra' - Foto: Reprodução

Flora Matos acusa plágio e faz denúncia: 'Ela quer que eu morra' Foto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 10:00

A cantora Flora Matos, conhecida pelas polêmicas com outros artistas, expôs mais um episódio de suposto plágio em sua carreira. A artista afirmou ter tido projetos furtados antes mesmo de registrá-los. Para quem não sabe, ela possui desentendimentos com famosos como Emicida, L7nnon, Ludmilla e Luisa Sonza.



Em um post no Instagram, Flora anunciou o suposto plágio “Venho sendo roubada”. Ela detalhou sua frustração, alegando ser vítima desse tipo de situação há pelo menos 15 anos: “Meus dados são transferidos para algum lugar onde eles aproveitam tudo e transformam em produtos e marcas caras apenas”, afirmou.



“Todas as ideias legais que eu tenho viram produtos antes mesmo que eu conclua e faça o registro da patente”, revelou a cantora. A artista então sugeriu que toda essa situação pode ser um complô contra ela. “Milhões de coisas já aconteceram durante esse tempo, que me levam a crer que existe alguém que não aceita me ver feliz”, afirmou.



A famosa deu a entender que a pessoa seria uma mulher. “Ela quer que eu morra, nem que seja de desgosto. Isso é uma denúncia”, disparou Flora Matos. A declaração polêmica da cantora desencadeou um debate entre seus seguidores. Alguns internautas ironizaram a situação, enquanto outros se preocuparam.



“Te adoro, mas assim, já tá beirando a um problema psiquiátrico, procure ajuda”, pediu uma fã. “Não conte nada pra ninguém e use caneta e papel”, brincou outra. “Vai se tratar Flora, você não tá bem de cabeça”, sugeriu mais uma.