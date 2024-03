Luísa Sonza faz revelações polêmicas: 'Verdades que ficaram entaladas' - Foto: Reprodução

Publicado 30/03/2024 15:36 | Atualizado 30/03/2024 15:46

Luísa Sonza está curtindo um período de férias na Alemanha com o namorado, o surfista Luís Ribeirinho. Porém, pouco antes de embarcar na viagem, a famosa concedeu uma entrevista reveladora no aeroporto, abordando diversos temas. Inclusive, chegou a afirmar seu desejo de falar todas as verdades que guardou consigo.



Em meio às perguntas do influencer Eliel Barcelos, Luísa Sonza foi direta ao ponto. “Se você soubesse que o mundo ia acabar daqui um ano, você faria alguma coisa diferente hoje?”, perguntou um influencer, surpreendendo a cantora. “Eu ia largar tudo, ia mandar todo mundo tomar no c* e ia começar a falar todas as verdades que ficaram entaladas [sic] na minha vida”, disparou.



A famosa também fez um apelo durante a entrevista, quando pediram que ela revelasse um desejo do seu coração. “Parem de mentir, de viverem a vida dos outros e vivam a vida de vocês e sejam mais gentis com as pessoas. Poxa”, declarou a diva pop.



Em relação ao seu maior desafio, a cantora refletiu: “Fazer sucesso e depois aturar o sucesso”. Ela ainda deixou um conselho para quem está passando por uma situação difícil. “Aguenta firme [..] Não tem como encurtar o caminho, tem que passar pelos processos e aguentar o repuxo”, garantiu.



Questionada sobre sua maior esperança, ela respondeu: “Acho que cada vez mais ficar de boa comigo mesma. Aproveitando as coisas boas da vida e meus cachorros, quer dizer, que são as coisas boas da vida”, brincou a diva. A artista também destacou sua casa, seus amigos, as pessoas que ama e o próprio ato de cantar como coisas que a fazem feliz.