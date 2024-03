Pitel - Reprodução/Globo

Publicado 30/03/2024 13:58 | Atualizado 30/03/2024 14:04

Giovanna Pitel expressou sua indignação após a formação do paredão no BBB 24, na última sexta-feira (29). Como líder da semana, a alagoana lamentou não poder justificar seu voto em Beatriz durante a transmissão ao vivo do programa. Revoltada, a sister alegou que se sentiu injustiçada pela situação.



Durante a formação da berlinda, Tadeu Schmidt explicou que Bia iria automaticamente devido à imunidade de Matteus, também escolhido pela própria líder como um de seus alvos. Diante disso, Pitel lamentou não ter tido a oportunidade de explicar suas escolhas e sentiu-se prejudicada.



A sister reclamou para seus colegas sobre a situação, já que normalmente os líderes têm direito a um discurso ao vivo durante a formação do paredão. "Se eu soubesse que não ia ter que justificar, tinha justificado ontem [quando precisou escolher dois alvos para a indicação]”, começou ela.



“Só que aí a pessoa [líder] não quer estragar antes do momento, né? Você não quer comer o bolo antes do parabéns. Não dá. Disse: 'Ah tá bom'. E eu que não vou interromper o Tadeu. Não vou ser a maluca! Deixa ele falar. Ele disse que é isso, é isso mesmo", disparou Pitel, revoltada com a situação.

Lucas Henrique, o Buda, e Fernanda concordaram com a participante. "Ele [Tadeu Schmidt] nem perguntou se eu tinha uma justificativa para apresentar. Fui invisibilizada! Eu tinha fala. Eu estava ensaiando", disparou Pitel, ainda reclamando sobre a situação.