Irmão de Marília Mendonça se envolve em nova polêmica com Manu BahtidãoFoto: Reprodução

Publicado 30/03/2024 11:10

Recentemente Manu Bahtidão foi criticada por quebrar uma regra na festa da Anitta e deu o que falar na web. A cantora fez publicações direto do evento, onde celulares não eram permitidos. Assim, o irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, se uniu com os internautas para detonar a famosa. O rapaz voltou a criticar a postura dela em relação à trágica morte da Rainha da Sofrência.



Em uma publicação que mencionava o comportamento de Manu na festa da cantora, João recordou a postura invasiva de Manu: "Essa moça foi pra porta da minha casa no dia da morte da minha irmã documentar o acontecimento na íntegra, imagina respeitar o aniversário da Anitta", ponderou o irmão da sertaneja.



Após a fala polêmica do jovem, a troca de farpas não parou por aí. Manu Bahtidão então utilizou seu perfil no Instagram para rebater as críticas de João Gustavo. "Quando verem que não podem se igualar a você, falarão mal de você e tentarão dificultar sua vida. Isso se chama INVEJA", disparou.



Os internautas também entraram na discussão e criticaram a famosa. "A Manu ultimamente tá forçando a barra pra aparecer, só vive se queimando", apontou um seguidor. "Ela é sem noção e acha que o povo tem inveja, o show dela é péssimo", disse outro. "Inveja de que meu Deus? A irmã dele morta faz mais sucesso do que ela que está viva!", detonou mais uma.