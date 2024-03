MC Guimê participou do 'BBB 23' - Reprodução / TV Globo

Publicado 29/03/2024 14:46 | Atualizado 29/03/2024 14:50

MC Guimê surpreendeu ao revelar durante uma participação no podcast “Inteligência Ltda.” que está vivendo um novo romance. Durante conversa com o apresentador Rogério Vilela, o famoso confessou que finalmente seguiu em frente. Após o término conturbado com Lexa, o cantor confirmou que seu coração está ocupado.

Durante o bate-papo, Guimê compartilhou que o novo relacionamento está em fase inicial. “Está ainda num momento em off [do relacionamento]… Mas é isso, meu coração está [ocupado], está rolando”, começou o funkeiro. Porém, o famoso ressaltou não se trata de um relacionamento sério neste momento.

Apaixonado, o cantor compartilhou que está vivendo a parte boa da relação. “Não estamos namorando, estamos nos conhecendo, numa fase bem gostosinha. Estamos bem, graças a Deus”, contou ele, enfatizando que estão aproveitando o momento.

Vale destacar que, após acusações e trocas de farpas públicas, Guimê não hesitou em confirmar que teria sido traído por Lexa, sua ex-mulher. Na época, o MC gravou vídeo detalhando o caso e respondeu um internauta sobre o assunto. Assim, afirmando que as traições da cantora aconteceram quando ele ainda estava no BBB.