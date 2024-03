Após rumores, MC Poze e Vivi Noronha assumem relação e funkeira reage - Foto: Reprodução

Publicado 29/03/2024 10:28 | Atualizado 29/03/2024 10:29

Após os recentes rumores sobre uma possível reconciliação, MC Poze do Rodo e Viviane Noronha assumiram o retorno do relacionamento. O cantor foi flagrado passeando de mãos dadas com a ex-mulher em Lisboa, Portugal. Porém, depois dos boatos, o funkeiro decidiu se pronunciar não com palavras, mas com ações!Durante um show em sua turnê pela Europa, Poze chamou Vivi ao palco e surpreendeu a todos ao beijar e dedicar uma canção para a amada. O momento foi registrado por fãs e viralizou nas redes sociais, dando o que falar na web. Internautas até mencionaram Gabily, ex-affair que escreveu uma música para o funkeiro.Contrariando alguns comentários, a MC Mirella expressou seu apoio ao casal. “Só os dois sabem, só os dois estavam lá quando começaram tudo, só eles sabem o que é o melhor pra família e filhos deles, se eles querem, que tentem e recomecem e sejam felizes! [...] Ninguém tem que julgar! Se acham Deus!”, defendeu ela.Tocada com o retorno de MC Poze e Vivi, a mãe de Serena continuou: “Minha torcida é para que sejam felizes se quiserem ficar juntos, que Deus abençoe e possa reconstruir essa família! Só desejo o bem! Povo amargurado nessa internet! Ninguém pode desejar o bem do próximo…”, disparou a cantora.