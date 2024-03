Nadja Haddad é internada - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 21:41

Nadja Haddad, que está grávida de gêmeos, revelou nesta quinta-feira (28) que está internada em um hospital. A apresentadora do SBT contou que os médicos detectaram um encurtamento do colo do útero durante a gestação e por isso, precisou passar por um procedimento.

Nos stories do Instagram, Haddad atualizou seu estado de saúde e informou que os bebês estão bem. "Olha onde eu vim parar, mas ainda bem que vim. Não se preocupem, está tudo sob controle, está tudo muito bem. Gravidez de gêmeos gera alguns desconfortos e alguns imprevistos", iniciou.

"Na semana passada, eu tive uma intuição muito forte de que eu deveria fazer uma ultrassonografia e foi o espírito santo que me tocou”, afirmou ela. "Feita a ultrassonografia, eu vi que estava com encurtamento do colo do útero e meu médico mandou correr para a Pro Matre, que é onde os nenéns vão nascer".

"Estou todos esses dias ausente por esse motivo. Fiz um procedimento e estou de molho, de repouso, tem que ficar deitadinha. Os nenéns estão ótimos, graças a Deus. Dizem que é muito comum isso acontecer nesse período gravidez e em gravidez gemelar. Está tudo bem. Vou ficar mais quietinha nos próximos dias”, completou.

Nadja está à espera de dois meninos, José e Antônio, frutos do casamento dela com o político Danilo Joan.