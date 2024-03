Fernanda no BBB 24 - Reprodução/Globo

Fernanda no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 29/03/2024 11:00 | Atualizado 29/03/2024 11:01

Os ADMs das redes sociais de Fernanda Bande decidiram se pronunciar diante da polêmica gerada por fala da participante. Na ocasião, ela sugeriu sobre Davi Brito arranjar um emprego de segurança num prédio, já que a cumprimentava com muita frequência. A equipe da sister, porém, afirmou que o público tenta distorcer os fatos para prejudicar a imagem dela.



Em comunicado, os ADMs relembraram a dinâmica do reality. “Durante todo o processo do BBB, fica evidente que o programa é um jogo de convivência. Chega um momento em que os confrontos diretos se tornam mais visíveis, e é importante que, aqui fora, tenhamos cautela ao discutir os temas levantados e compreender a seriedade das questões apontadas”, afirmaram.



Além disso, a equipe ressaltou que a sister é constantemente colocada contra a parede. “Observamos ao longo dos 80 dias de reality que, sempre que Fernanda está em ascensão no jogo, ocorre uma perseguição intensa por parte da ‘era digital’. Narrativas são criadas com o único propósito de prejudicar a imagem dela, algo que não acontece com o lado oposto.



Por fim, deixaram claro que não permitirão que assuntos relevantes sejam distorcidos. “No entanto, é importante deixar claro que não permitiremos que pautas tão sérias sejam utilizadas de forma errônea e mal intencionada. Seja motivada pela ganância ou por quaisquer outros sentimentos, não permitiremos que isso manche a imagem dela. Assim como nunca fizemos ou faremos com o lado oposto”, encerraram.