Claudia AlencarReprodução / Instagram

Publicado 29/03/2024 15:31 | Atualizado 29/03/2024 15:37

Claudia Alencar está demonstrando melhoras significativas em seu estado de saúde, conforme informou a Dra. Priscilla Ferreira. A atriz, que está há mais de três meses hospitalizada, está enfrentando uma síndrome miofascial pós-infecção sistêmica que afetou sua coluna, previamente operada.



Por meio da sua assessoria de imprensa, nesta sexta-feira (29), foi divulgada a melhora da famosa. A notícia vem logo após transferência da atriz para uma unidade especializada em reabilitação, Placi Cuidados Extensivos Barra, no Rio de Janeiro. Conforme boletim médico, Claudia Alencar já despertou.



"Ela está acordada, conversando e participando ativamente e com excelente desempenho das atividades de reabilitação propostas. Já é capaz de caminhar com supervisão", detalhou o comunicado oficial sobre a paciente, assinado pela a Dra. Priscilla Ferreira.



Para quem não sabe, a atriz enfrentou tantas complicações que passou por um período em que não conseguia caminhar. Aos 73 anos, a artista tem recebido o suporte de uma equipe multidisciplinar. Segundo a médica responsável, o foco atual está no ganho de força muscular e na recuperação da independência da famosa.