Bruna Marquezine e Neymar visitam galeria e web especula encontro Foto: Reprodução

Publicado 29/03/2024 15:21 | Atualizado 29/03/2024 15:29

Bruna Marquezine e Neymar surpreenderam os fãs ao serem fotografados na mesma galeria de arte em Miami, nos Estados Unidos. Após a polêmica festa da Anitta, que reuniu o ex-casal no mesmo ambiente, agora surgem novos rumores sobre a dupla de famosos. Inclusive, teriam causado climão no evento.



Logo depois do reencontro na festa da Anitta, imagens de Neymar e Bruna Marquezine segurando obras de arte viralizaram na web. A coincidência não passou despercebida pelos internautas, que logo especularam que o ex-casal se reencontrou no espaço. Assim, reacendendo as expectativas de fãs do antigo shipp conhecido como Brumar.



Vale destacar que o trabalho divulgado pela dupla de famosos foi realizado pela artista Tânia Oliveira, que agradeceu tanto Bruna quanto Neymar. Nas redes sociais, a jovem compartilhou o momento. Porém, apesar dos rumores, não era possível identificar se os famosos estiveram juntos no mesmo momento.



"Bruna esteve no mesmo lugar que o Neymar? Como assim?", perguntou um internauta curioso. "O Neymar e a Bruna foram na mesma hora ou em horários diferentes?", questionou outro, animado com a possibilidade. "Ela está a carinha da felicidade", apontou mais uma sobre a atriz. Apesar dos comentários, a artista não sanou a dúvida dos seguidores.