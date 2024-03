Leidy Elin é a 14ª eliminada do BBB 24 - Reproução / TV Globo

Publicado 29/03/2024 17:58

Leidy Elin, eliminada recentemente do BBB 24, surpreendeu os fãs ao surgir com um novo visual nesta sexta-feira (29. A ex-sister, conhecida por seus cabelos trançados durante a maior parte do reality, exibiu um aplique cacheado e volumoso em um ensaio fotográfico, dando o que falar na web.

Nas redes sociais, Leidy compartilhou os bastidores das fotos e seu novo visual, conquistando elogios dos seguidores. Vale destacar que a mudança de estilo da ex-sister é marcante após sua saída do programa, entregando diferentes looks em seu perfil do Instagram.

Recentemente a ex-participante do reality show também comemorou a marca de 500 mil seguidores na rede social. “Já são mais de 500K de furacões acompanhando a Leidynha aqui no Instagram [...] Muito obrigada, furacões! Vocês são demais”, começou a trancista, agradecendo os fãs.

Após sua eliminação do BBB 24, ao ser questionada sobre a rejeição, Leidy Elin foi direta ao apontar os motivos de sua saída: "A mala na piscina e o fato de recalcular rota", ponderou a ex-sister, demonstrando bom humor.