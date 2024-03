Davi Brito e Beatriz Reis - Foto: Reprodução

Davi Brito e Beatriz ReisFoto: Reprodução

Publicado 29/03/2024 16:15

Combinando estratégias para o BBB 24, Beatriz demonstrou preocupação em evitar Fernanda no paredão. Em conversa com Davi, ela revelou seu plano de convencer Isabelle a votar em Giovanna. Porém, o motorista de aplicativo incentivou Bia a não ter medo de encarar nenhum dos participantes, inclusive a jovem.



O brother expôs sua opinião para a sister. “Na minha conclusão, você tá com medo do posicionamento que a Fernanda tem. Por mais que você não concorde com as atitudes dela, você tem medo do que o público acha dela... Você tem que enfrentar o paredão com qualquer um da casa, no final só vai sobrar três!", disparou ele.



A rixa entre as sisters não é recente, mas o embate dentro do jogo está cada vez mais intenso. Ainda assim, apesar das incertezas de Beatriz, é importante ressaltar que ela é a segunda participante do reality com mais seguidores no Instagram. Ou seja, a vendedora possui grande popularidade entre o público.



Um trecho da conversa começou a circular nas redes sociais e internautas comentaram sobre o caso. “Davi está certíssimo”, defendeu uma seguidora. “Não tenha medo Bia, vamos arrancar ela daí. Já estou cansada das coisas horríveis que ela sempre diz sobre você!”, garantiu outra.