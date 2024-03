ADMs de Fernanda miram saída de Giovanna e equipe alfineta: 'Lealdade' - Foto: Reprodução

ADMs de Fernanda miram saída de Giovanna e equipe alfineta: 'Lealdade'Foto: Reprodução

Publicado 30/03/2024 12:03 | Atualizado 30/03/2024 12:16

A tensão aumenta no Big Brother Brasil com Fernanda Bande e Giovanna Lima enfrentando a berlinda ao lado de Beatriz Reis. Logo após a formação do paredão, a equipe da confeiteira mostrou seu posicionamento contra Giovanna, aliada da sister. Inconformados, os responsáveis pelas redes sociais da nutricionista também se manifestaram.



“ESTAMOS NO PAREDÃO!”, anunciaram os ADMs da confeiteira no X. “Isso não é um conto de fadas, a nossa ÚNICA opção aqui é fazer dar certo e nós vamos tentar ATÉ O FIM! Sigam nosso posicionamento estratégico, nosso foco é a Fernanda. O voto é para SAIR, votem em GIOVANNA para salvar a Fernanda!”, declararam.



Em seguida, a equipe da nutricionista mudou de estratégia para manter a sister no reality show. “Como já falamos, acreditamos firmemente na lealdade. Infelizmente, ela não veio. Por conta disso, nos reunimos e entendemos que a situação pede que nós sejamos #ForaFernanda a partir de agora! #BBB24 #FicaGiovanna”, afirmaram.



Vale destacar que, antes de saberem sobre o mutirão da equipe de Fernanda contra a aliada, os administradores de Giovanna haviam direcionado votos contra Beatriz. No entanto, diante do posicionamento dos outros administradores, a situação mudou. Assim, levando as equipes a puxarem votos contra cada uma das aliadas.