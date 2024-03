Vanessa Lopes - Foto: Reprodução

Publicado 30/03/2024 12:52 | Atualizado 30/03/2024 12:56

Vanessa Lopes surpreendeu seus seguidores ao fazer uma publicação nas redes sociais, neste sábado (30), após desistir do BBB 24. Com um desabafo, a influenciadora ressurgiu em seu perfil do Instagram. No post, ela refletiu sobre o tempo afastada, e recebeu uma onda de apoio de seguidores e famosos.



“Te amo, você vai superar todos esses medos”, declarou Juliano Floss, amigo e ex-affair da influencer. “Pra cima, Van! Muito bom saber e ver que você está bem”, incentivou Bruno Lima. “Te amo Van, se cuida”, pediu o ex-Fazenda WL Guimarães. “Você é incrível”, garantiu Franciny Ehlke.



Na publicação, a Tiktoker compartilhou uma série de imagens praticando surfe, na academia e cercada de outras companhias. Celebridades e influencers como Giovanna Lancellotti, Ivete Sangalo, Flay, Tata Estaniecki, Gabi Martins e outros também deixaram mensagens para a ex-BBB.



Em seu desabafo, Vanessa revelou os desafios que enfrentou durante seu tempo longe da web, expressando medos e inseguranças. No entanto, ela enfatizou o alívio que sentiu ao estar com sua família e amigos, destacando a importância dos pequenos momentos que a fazem lembrar que está viva.