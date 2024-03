Após confirmar rumores, MC Guimê exibe novo affair nas redes sociais - Foto: Reprodução

MC Guimê surpreendeu seus seguidores ao revelar seu novo affair neste sábado (30). Após confirmar que está vivendo um novo amor e aproveitando a melhor fase do romance , o funkeiro compartilhou com quem está se envolvendo. Porém, o famoso deixou claro que ainda não se trata de um relacionamento oficial.Em seu Instagram, Guimê surgiu ao lado da empresária Fernanda Stroschein, dando indícios de um novo romance no ar. O artista já havia comentado sobre sua vida amorosa recentemente, durante participação no podcast “Inteligência Ltda.” Assim, negando um namoro oficial com Fernanda, mas destacando que estão se conhecendo e vivendo uma fase agradável.