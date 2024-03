Galã internacional é recebido por multidão e congestiona aeroporto - Foto: Reprodução

Publicado 30/03/2024 14:52 | Atualizado 30/03/2024 18:49

Can Yaman foi recebido por uma multidão de fãs no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O local foi palco de um tumulto inusitado na manhã deste sábado (30), não para recepcionar um astro de Hollywood, mas sim um galã de novelas turcas. O artista mal conseguia se movimentar no saguão, que foi inundado pelos seus admiradores.



À medida que Can Yaman surgia na área de desembarque, o coro das dezenas de mulheres presentes entoava seu nome. “Can, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver”, cantarolavam as fãs. O ator, conhecido por seu físico invejável e cabelos longos, demonstrou surpresa com a calorosa recepção.



Apesar de não esperar pela euforia dos fãs, o artista fez questão de interagir com com eles, distribuindo acenos e apertos de mão. O famoso se mostrou realmente acessível, posando para selfies, distribuindo autógrafos e até recebeu uma faixa com a bandeira do Brasil.



Vale destacar que a presença de quase 15 seguranças ao seu redor não impediu que algumas admiradoras tentassem se aproximar do ator. O galã turco de 34 anos e 1,88m de altura lembra Jason Momoa, que deu vida ao “Aquaman”. Fazendo sucesso com suas novelas em vários países, ele veio ao Brasil para participar de um evento com ingressos esgotados e visitar um projeto social.