Web reage após filha de Raul Gil detonar irmão e expor suposto machismo - Foto: Reprodução

Web reage após filha de Raul Gil detonar irmão e expor suposto machismoFoto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 08:55

Nanci Gil, filha mais velha do apresentador Raul Gil, causou polêmica ao revelar que sua família enfrenta alguns conflitos. Após ser deixada de fora da homenagem ao pai no 'Domingão com Huck', ela negou ter sido convidada. A veterana chegou a acusar quem alegou que ela estava indisponível.



Nas redes sociais, após revelar não ter sido convidada, ela contou que o irmão a exclui de eventos familiares e apontou machismo. “A colheita dele vai chegar”, afirmou uma internauta. “Estou contigo Nanci”, garantiu outra. “Se ninguém te quer por perto, se observe, você demonstra muito rancor”, ponderou mais uma.



A veterana explicou que é mantida à distância da própria família. “Não me querem perto porque eu sou uma mulher inteligente, competente e trabalhadora assim como você. Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que querem você escrava”, revelou.



Nanci destacou que sua exclusão de eventos relacionados ao pai perdura há mais de uma década. “Desde que meu irmão achou que é melhor eu ficar longe de tudo”, contou. A herdeira acredita que Raul Gil Jr. vê o pai como “uma empresa” e, ela, um tipo de “sócia”. “Ele me tirou de tudo. Nem sei quando sou convidada (para algo)”, contou a jornalista Lisa Gomes.



“Ele [irmão] me falou uma frase que foi muito enigmática: ‘Eu vendi minha alma e você não vai atrapalhar’. Não sei que negócio ele fez. Outra coisa, ele falou: ‘Eu troquei meu coração por um de plástico’. Como vou lidar com isso? Não sei”, recordou ela. Nanci ainda afirmou que chegou a pedir ao pai para ir à homenagem, mas sem sucesso.