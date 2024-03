Lucas Henrique - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/03/2024 15:20 | Atualizado 10/03/2024 16:06

Rio - Lucas Henrique conseguiu matar um pouco da saudade dos familiares e amigos ao assistir um vídeo com mensagens deles durante almoço do anjo do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, neste domingo. O brother, no entanto, ficou surpreso ao notar que sua mulher, Camila Moura, que considerou o flerte de Buda em Pitel no reality show traição e tem dado indícios do fim do relacionamento dos dois, não enviou nenhuma mensagem para ele.

"Cadê a Camila, gente?", questionou o capoeirista. "Ele vai noiar", respondeu Leidy Elin. Yasmin disse aos risos: "Cadê a Camila? A pergunta que não quer calar...". "Mas ele já sabia, ele falou isso... que achava que ela não ia aparecer", relembrou a trancista. "Tá noiado já", repetiu a sister. "Não tem como, né?", comentou Lucas. "Não... mas ela dá oportunidade para outras pessoas falarem com você...", tranquilizou Leidy.



Durante o almoço, Lucas se mostrou reflexivo e especulou o motivo de Camila não ter aparecido no vídeo. "É porque eu não sei se ela tá bem, se ela não está, sabe? E se as pessoas estiverem me atacando lá fora e ela tá filtrando isso e ela não quer? Ou às vezes eu tô expondo ela mais do que ela gosta de ser exposta, ela é uma pessoa reservada...", disse ele, que foi consolado pelos amigos.

No X, antigo Twitter, os internautas reagiram a reação de Lucas ao ver que a mulher não apareceu no vídeo. "Buda em pânico", disse um usuário da rede social. "A cara do Buda. O tombo veio", comentou outro. "Torta de climão", declarou uma terceira pessoa.

No Instagram Stories, Camila respondeu a pergunta de Buda: "Estou aqui", disse ela, enquanto se arrumava para uma sessão de fotos.

Fernanda e Pitel tiram sarro de Lucas

Fernanda cantou um trecho de "Solteiro No Rio De Janeiro" para Lucas quando ele retornou do almoço do anjo. Já Pitel entoou "Me desculpe, mas eu sou fiel", de Marília Mendonça. "A Camila: 'Esqueça o meu rosto e o meu telefone, não mande mensagens, esqueça o meu nome'", cantarolou a alagoana.

Momentos depois, o professsor de educação física citou a preocupação dos internautas torcerem por um romance entre ele e Pitel. "É isso, gente... e as histórias como são contadas lá fora, como as pessoas estão vendo. Eu falei com a Pitel, eu já percebo que quando vai conversar eu e ela, as câmeras todas viram para a gente. A gente fala um monte de m* na maior parte do dia", refletiu.

"Vocês são duas pessoas extremamente inteligentes...", respondeu Fernanda. "Mas sei lá, a minha preocupação é a galera achar, sei lá, fazer um crush eu e Pitel, que nem Amanda e Sapato (do BBB 23), que para eles aqui, talvez, não tinha nada a ver, mas para quem está lá fora, não sei", rebateu o professor.





O BUDA VOLTANDO DO ALMOÇO DO ANJO E A FERNANDA E A PITEL CANTANDO SOU SOLTEIROOOO PRA ELE aAAAAAKKKKKKKK #bbb24 pic.twitter.com/9oH74w3w6f — paiva (@paiva) March 10, 2024

O Lucas Buda perguntando cadê a Camila #almoçodoanjo pic.twitter.com/RLb5V5Kprl — Andreia (@deasdss) March 10, 2024





Que vídeo bom pqp



Buda perdidinho porque a esposa não apareceu no vídeo pic.twitter.com/yoDxsGjVuO — O Bon Vivant MuitoHumilde (@muitohumildee) March 10, 2024

CADÊ A CAMILA GENTE?



Buda, pode dormir tranquilo quando você sair vai ter surpresa… pic.twitter.com/NoaZmV8D8k — Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) March 10, 2024

o Lucas Buda assim agora que a Camila não apareceu no video do anjo#almoçodoanjo #BBB24 pic.twitter.com/HonE5tAMrj — Rodrigues (@grodrigxs) March 10, 2024

CADÊ A CAMILA GENTE?

É agora, o Buda Moedas assistindo o recado do Anjo que parou uma nação!

O Buda ficou noiado!

[ Lucas Buda | Calabreso | Camila Moura ] Almoço do Anjo #BBB24 pic.twitter.com/vAnYFhJOw9 — Caroline (@carolesmerini) March 10, 2024