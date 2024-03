Lucas chora após não ver mulher no vídeo do presente do anjo - Reprodução / Instagram

Publicado 10/03/2024 19:11 | Atualizado 10/03/2024 19:20

Rio - Lucas Henrique, o Buda, se desesperou e chorou neste domingo (10), após não ver a mulher, Camila Moura, no vídeo do Anjo. Durante conversa na área externa do "BBB 24" com Leidy Elin, o professor desabafou e revelou que quer ir ao paredão após essa situação.

"C*ralho, que sensação merda. Eu estou muito mal, real. Eu estou pensando seriamente, se for o poder de trocar do paredão, eu quero ir para o paredão", refletiu Buda. "Não, não. Ela vai ficar mal. Você está aqui por ela, fala toda hora diss”, afirma a sister.



"O que me pega muito é que eu só queria saber se ela está bem, sabe? Eu só quero ouvir a voz dela, tá ligado? É muito difícil, gente. Eu iria conseguir olhar para ela e saber se ela está bem, se ela está comendo, se está dormindo. Para mim, não vale a pena estar aqui se ela não estiver bem", continuou ele.



Leidy consolou o brother. "Você não pode querer ir para o paredão", avisou ela. "E se ela não estiver bem?", perguntou Buda. "Se ela não estivesse bem, já ia aparecer ali 'Lucas confessionário'. Você sabe o tanto que a produção trata bem a gente", disse a trancista.



Camila revelou que não apareceria no vídeo após toda a polêmica envolvendo Lucas e Pitel dentro do reality. A mulher de Buda considerou o flerte entre ele e a alagoana uma traição e tem dando indícios que o relacionamento acabou.

