Camila Moura mostra transformação no visual - Reprodução do Instagram

Camila Moura mostra transformação no visualReprodução do Instagram

Publicado 09/03/2024 11:27 | Atualizado 09/03/2024 11:27

Rio - Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, do "BBB 24", está de visual novo! A professora de história mostrou o resultado da transformação em um vídeo publicado no Instagram, na madrugada deste sábado. Nas imagens, ela, que considerou o flerte do capoeirista com Pitel no reality traição, aparece com os fios mais claros e um novo corte de cabelo. Na legenda, a nova influenciadora digital comentou o impacto da mudança em sua vida.

fotogaleria

"Estou pronta para a minha mais nova versão! Um novo visual não é apenas uma mudança superficial, é uma declaração de amor próprio e aceitação. Tudo muda. Tudo mudou para mim nesta última semana. Tudo mudou para nós, que somos guerreiras de nascença. Camila? Sim definitivamente, esta sou eu: professora, meu maior passatempo é montar quebra-cabeças, amo aprender até sobre o que não sei e agora, mais sobre mim", escreveu ela.

"Obrigada a todos que acreditam em mim! Este é apenas o começo da mudança e vocês já sabem disso! Vou aprender a cuidar da Camila que pode conhecer o mundo como ele é, sem o peso do nome de quem me amarrou atrapalhando o processo. Novamente, obrigada com toda a força do meu coração", completou.

Camila recebeu uma chuva de elogios nos comentários. "Está maravilhosa demais", disse um internauta. "Simplesmente reforçando pro Buda que quem perdeu foi ele. Magnífica de linda", opinou outro. "Agora que ela mudou o cabelo, já era calabreso. Tá linda. Arrasa", declarou uma terceira pessoa.