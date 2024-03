Nizam reflete sobre suas falas no ?BBB 24? - Reprodução / Instagram

Rio - Nizam, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (8), para desejar um feliz Dia das Mulheres e refletiu sobre suas atitudes dentro do reality após falas polêmicas sobre o corpo de Yasmin Brunet

"Demorei muito tempo para entender o significado da data de hoje. Eu acho que ainda sigo em busca desse entendimento. E isso foi muito recente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu agiria de forma completamente diferente com as mulheres quando eu as julguei, quando eu as objetifiquei ou quando falei das características físicas. Enfim, quando eu as desrespeitei", iniciou.