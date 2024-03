Beatriz conquista a liderança após mais de 15 horas de prova - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/03/2024 15:44 | Atualizado 08/03/2024 16:23

Rio - Beatriz é a nova líder do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, após resistir mais de 15 horas na prova de resistência. Nas redes sociais, os internautas repercutiram a vitória da vendedora do Brás no dia internacional da mulher, celebrado nesta sexta-feira. A hashtag 'Parabéns, Bia' chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do X.

"Parabéns Bia maís uma vez provando que mulher não é sexo frágil coisa nenhuma, além de ganhar a prova de resistência, resistiu as chantagens do Davi, muito merecido essa liderança no dia das mulheres", disse um usuário do X, antigo Twitter.

"Bia é a nova líder. Bia e Davi foram guerreiros, quase não levantam após cair. Parabéns Bia, dia da mulher com liderança feminina, e que liderança viu, resistência de corpo e mente da Bia", comentou outro. "Nunca subestime a força de uma mulher! Parabéns Bia! Feliz dia das mulheres", desejou uma terceira pessoa.

Os internautas também especularam sobre o tema da festa da líder. Vale lembrar que ela já ganhou uma com a temática 'cameló'. "Qual será o tema da segunda festa da Bia?", quis saber um. "Teremos festa do camelô novamente!! É o Brasil do Brasil", opinou outro.

Proposta durante prova

Durante a prova, os brothers precisaram permanecer sobre uma base agarrados a hot dogs gigantes. Enquanto giravam em um carrossel, os participantes recebiam jatos de fumaça, banho de geleca, calor e vento. Nos momentos finais da disputa, Davi chegou a propor um acordo Beatriz.

"Chegar num consenso, a gente conversa. É porque eu quero só a festa, entendeu? Eu quero ter a minha Festa do Líder", argumentou o motorista. "Mas Davi, eu quero os dias garantidos no programa. Quem me garante que eu não vou pro Paredão se eu sair da prova?", rebateu a vendedora, que não topou a proposta. "Não sei desistir, não".

Os primeiros eliminados da prova do líder tiveram consequências. Lucas foi primeiro a deixar a dinâmica e está no paredão. MC Bin Laden não poderá participar da prova do anjo, Yasmin não poderá ser imunizada e Alane foi direto para a Xepa.

