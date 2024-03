Davi passa mal e é levado ao Confessionário - Reprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 19:59 | Atualizado 08/03/2024 20:29

Rio - Davi passou mal nesta sexta-feira (8), enquanto estava dormindo no Quarto Magia, quando caiu da cama com dor. Alane foi quem encontrou o baiano deitado no chão. Logo, Matteus e Lucas carregam o brother no colo até o confessionário.

"É na coxa?", perguntou Lucas. "É câimbra. Você puxou muito no físico", disse Matteus. "Coxa, perna", responde Davi. "Ele deve ter deitado, não se alongou nem nada", aponta o alegrete. "Travou a perna", diz Leidy Elin.



Os participantes perguntam para Alane o que aconteceu: "Eu cheguei lá, ele estava todo assim, no chão".



Ao sair do confessionário, Davi disse que já está melhor, explicou que a médica pediu para não ficar contraindo o músculo da perna e que ele teve uma câimbra pesada. "Não precisa se preocupar não, só foi uma cãibra mesmo, mas foi uma cãibra pesada", comentou o baiano sobre o atendimento.

