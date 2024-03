Lucas Henrique conquista o poder absurdo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Lucas Henrique conquista o poder absurdo Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/03/2024 10:58 | Atualizado 09/03/2024 10:58

Rio - Lucas Henrique deu o maior lance de estalecas e arrematou o Poder Curinga do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, neste sábado. Com isso, ele conquistou o Poder Absurdo e poderá salvar uma pessoa que está na mira do líder - Fernanda, Pitel, Giovanna ou Raquele -, da indicação direta de Beatriz ao paredão.

fotogaleria

Buda só não poderá conceder o benefício à Yasmin Brunet, porque ela não pode ser imunizada devido a consequência da prova do líder de resistência. Ainda de acordo com a dinâmica da semana, o imunizado por Lucas indicará alguém ao Paredão.

No quarto gnomos, Yasmin especulou sobre o poder: "Deve ser alguma parada bizarra. Tipo colocar alguém (no paredão), trocar tudo", opinou.