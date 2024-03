Mulher de Lucas dá resposta afiada sobre aparecer no almoço do anjo no ?BBB 24? - Reprodução / Instagram

Mulher de Lucas dá resposta afiada sobre aparecer no almoço do anjo no ?BBB 24?Reprodução / Instagram

Publicado 09/03/2024 16:55 | Atualizado 09/03/2024 17:02

Rio - Após ganhar a prova do anjo no "BBB 24", neste sábado (9), Lucas Henrique se questionou se Camila Moura, sua mulher, aparecerá no Presente do Anjo, durante um papo com Pitel, Fernanda e Bin Laden. Nas redes sociais, a professora de história se pronunciou e afirmou que não estará presente no vídeo para Buda.