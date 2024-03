Lucas Henrique vence a prova do anjo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Lucas Henrique vence a prova do anjoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/03/2024 15:05 | Atualizado 09/03/2024 15:15

Rio - Lucas Henrique levou a melhor na prova do anjo do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, neste sábado, e poderá imunizar um brother. Apesar da vitória, o capoeirista não fica imune, pois já está no paredão devido a consequência da Prova do Líder de resistência. Ele escolheu Alane e Davi para cumprirem o Castigo do Monstro.

fotogaleria

Para o almoço do anjo, Buda convidou Leidy Elin, Yasmin e MC Bin Laden. Após a dinâmica, ele comemorou: "Vou ver minha esposa, véi", disse Lucas para o dono do hit "Tá Traquilo, tá favorável", se referindo ao vídeo enviado pela família exibido momentos antes da refeição.

Os internautas, claro, reagiram a declaração do brother, já que a mulher dele, Camila Moura, tem dado a entender que o relacionamento dos dois chegou ao fim após um flerte do capoeirista com Pitel em uma das festas do reality show. Ela disse que disse que considerava a atitude uma traição. "Obrigada, Deus. Buda vai descobrir que está solteiro", disse um usuário do X, antigo Twitter. "O almoço do Anjo mais aguardado dessa temporada!", afirmou outro.



No comentário de um perfil do Instagram, Camila disse que não vai gravar o vídeo para Lucas. "Ele tem plena consciência das merd** que ele faz. Mas eu to aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer". Vale lembrar que a professora de história está bombando no Instagram e já acumula mais de dois milhões de seguidores. Neste sábado, ela exibiu o novo visual na web e recebeu elogios.

Confira:

- Buda "VOU VER A MINHA ESPOSA"

HAHAHAHAHAHA

O almoço do Anjo mais aguardado dessa temporada!

Anjo Da Semana: Lucas O Buda / Calabreso / Buda Moedas#BBB24 #ProvaDoAnjo pic.twitter.com/lynGVucyoF — Caroline (@carolesmerini) March 9, 2024

o buda: vou ver minha esposa véi



quem conta?????????? pic.twitter.com/VViY1l21mv — cd (@lacerda) March 9, 2024

o buda: vou ver minha esposa véi



quem conta? KKKKK#BBB24



Tirou o Davi | #ProvaDoAnjo | Poder Coringa pic.twitter.com/fYJy9SD7Pu — Davi (@david_wlt) March 9, 2024