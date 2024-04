Davi demonstra confiança em conversa com Isabelle - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/04/2024 10:12

Rio - No paredão pela sétima vez, Davi disse, durante uma conversa com Isabelle no quarto fada, neste sábado, que está bastante confiante. O brother, que disputa a permanência no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, com Alane e Isabelle, comentou com a amiga que já passou por muita coisa no reality show e pretende chegar à grande final.

"Eu tô confiante. Eu mesmo sinto assim uma confiança, sabe? Confiança em todos os aspectos: confiança no jogo, confiança no que eu fiz, confiança no que eu faço, confiança de tudo. Já passei por muita coisa nessa casa aqui e não é agora no final do jogo que eu não vou passar, né?", disse o motorista.

O baiano também reforçou para a amiga que ainda tem muita coisa para acontecer no jogo. "O que vier de lá pra cá a gente vai enfrentar sem medo. Se posicionar que é o que a gente sabe fazer bem e jogo que segue. Rumo à Final", disparou.