Alane, Davi e Giovanna disputam o 18º paredão do ’BBB 24’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alane, Davi e Giovanna disputam o 18º paredão do ’BBB 24’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/04/2024 08:17

Rio - O 18º paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi formado na noite desta sexta-feira. Alane, Davi e Giovanna estão na berlinda e disputam a preferência do público para continuar em busca do prêmio milionário do reality show. Desta vez, o voto é para sair. Um dos brothers deixa a casa mais vigiada do país neste domingo.

fotogaleria

A formação do paredão aconteceu da seguinte maneira: anjo da semana, Matteus ficou imune, mas não pode imunizar ninguém. O líder Lucas Henrique indicou sua aliada, Giovanna, como estratégia para o grupo rival votar entre si. "Assim como não tem vida fácil pra mim, não vai ter vida fácil para meus adversários", justificou o capoeirista.

Em seguida, os brothers votaram no confessionário e escolheram um participante para salvar da berlinda. Os brothers com menos votos para serem salvos foram Alane e Davi. Sendo assim, os dois enfrentam mais um paredão.

Bronca em brothers

Antes da votação no confessionário, Tadeu Schmidt pediu que os brothres deixassem o local em silêncio em direção ao Quarto Fada. Contudo, Isabelle deixou o cômodo gritando e outros brothers também se manifestaram ao sair do local. O apresentador, então, deu uma bronca em todos depois do fim da votação.



"Vocês não entenderam a parte de voltar em silêncio pro quarto? Ainda bem que vocês não falaram nada comprometedor, só saíram comemorando, aí tudo bem, não teve nada grave. Mas quando a gente pede silêncio, é pra voltar em silêncio para não atrapalhar a dinâmica, tá bom?", disse Tadeu.