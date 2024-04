Beatriz e Alane se desentendem no ’BBB 24’ - Reprodução de vídeo

Publicado 07/04/2024 11:35

Rio - Alane e Beatriz tiveram um pequeno desentendimento no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada deste domingo, durante uma conversa com Isabelle sobre a aproximação entre a manauara e Matteus. A dançarina desaprovou a atitude da amiga e Davi em incentivar um beijo entre os brothers na festa, atrapalhando o momento dos dois dançarem.

"É só para eles terem um tempinho, poxa. Estava tão bonito eles dançando na pista", opinou a bailarina. "Estava, mas gente, está muito enrolando. Eu também tenho que dançar, senão vou perder a festa. Eu, Lucas e Giovanna sem poder aproveitar a pista porque os bonitos estão lá e não se beijam", comentou a vendedora do Brás. "Mas meu Deus! Estão me agredindo", disse Isabelle.

A dançarina pediu que Bia respeitasse o momento do outro. "Não é sem poder aproveitar a pista. É porque às vezes a gente tem que saber reconhecer o espaço do outro. O Marcus falava muito isso". Beatriz não gostou da declaração da amiga e questionou: "Você está falando que eu estou ocupando o espaço de alguém?". Alane rebateu: "Não estou". "Pelo amor de Deus, Alane, não faça isso. Meus adversários me julgaram pelo mesmo motivo", reclamou Beatriz.



"Jamais eu estou falando que você faz isso. Estou falando sobre respeitar o espaço deles", explicou a modelo. "Me magoa falar: 'Tem que respeitar o espaço do outro'. Até porque quando eles estão dançando, eu estou dançando comigo mesma, eu estou me divertindo", destacou a vendedora. "Eu fico chateada quando você fala que 'está tomando o espaço do outro'", completou. "Estou dizendo que era um momento bonitinho que eles estavam dançando", apontou Alane. "Não sou igual às pessoas do Gnomo que falam de você", concluiu a modelo.

Pedido de desculpa

Após o atrito, as duas de desculparam durante a festa. "Amiga, você está bem?", perguntou Alane. "Tá, você me perdoa?", pediu Beatriz. As duas se abraçaram. "Me perdoa também. Vamos zerar e esquecer isso, por favor", afirmou a modelo. "Vamos!", respondeu Beatriz. "Por favor, eu não quero te magoar", frisou a dançarina. "Está tudo bem!", destacou a vendedora.