Isabelle e Matteus durante a festa do BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/04/2024 08:31

Rio - Matteus e Isabelle dançaram juntinhos na festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, que teve como atrações Xand Avião, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Nattan e Felipe Amorim, e empolgaram os outros participantes, na madrugada deste domingo. Em um momento, Beatriz e Davi incentivaram os dois a se beijarem e seguram as câmeras instantâneas da festa para registrar o momento.

"Beija!. Vai, vai!", afirmou Davi. Isabelle, então, deu um beijo no rosto de Matteus. "Eita, quase! Passou na trave", reagiu o baiano. Na sequência, o gaúcho pediu para o motorista parar com a brincadeira e se explicou. "Para, cara. Tu sabe por que não, né? Se eu estivesse solteiro, já tinha ido". "Se não tivesse nada de vínculo, eu já tinha... Olha a mulher", completou.

O brother ainda destacou que acha a manauara "bonita" e se afastou de todos. "Eita!", comentou Beatriz. Davi quis saber de Isabelle se ela estava vontade de beijar Matteus. "Você quer?", perguntou. "Meu Deus, que isso! Eu vou lá no quarto, gente", disse a dançarina, deixando a pista.

Em conversa com Beatriz e Alane no quarto fada, Isabelle admitiu que ficaria com Matteus. "Eu ficaria, nem acredito que estou falando isso, mas ficaria". Beatriz comentou. "Se tu não fala, nós não ia adivinhar, Isabelle". A manauara explicou: "Essa situação dele, que ele já viveu aqui, me coisa muito, porque eu respeito o que já passou", disse ela, se referindo ao affair entre Deniziane e Matteus no reality.