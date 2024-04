Alane, Davi e Giovanna disputam o 18º paredão do 'BBB 24' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alane, Davi e Giovanna disputam o 18º paredão do 'BBB 24'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/04/2024 19:25

Rio - O 18º paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, é disputado por Alane, Davi e Giovanna. Um dos brothers deixará o jogo, neste domingo, e dará adeus ao prêmio milionário do reaity show. O resultado da berlinda só será divulgado durante o programa, mas a enquete realizada pelo DIA indica que Giovanna será a eliminada desta noite.

Na pesquisa, Giovanna ficou com 73,46% das intenções de voto, Alane com 13,64% e Davi com 12,90%. - Com o 'modo turbo' ativado, o paredão foi formado na noite desta sexta-feira.

O líder Lucas Henrique indicou sua aliada, Giovanna, como estratégia para o grupo rival votar entre si. Em seguida, os brothers votaram no confessionário e escolheram um participante para salvar da berlinda. Os brothers com menos votos para serem salvos foram Alane e Davi e enfrentam mais um paredão.