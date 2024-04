Davi é o novo líder do ’BBB 24’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Davi é o novo líder do ’BBB 24’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/04/2024 07:38

Rio - Após a eliminação de Giovanna, mais uma prova do líder foi disputada no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite deste domingo. Davi levou a melhor na disputa e garantiu mais alguns dias na casa, nesta reta final do jogo. Este é o primeiro 'reinado' do baiano.