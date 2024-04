Bia desabafa com brothers no BBB 24 - Reprodução/Globo

Bia desabafa com brothers no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 08/04/2024 13:38 | Atualizado 08/04/2024 13:41

Rio - Beatriz não escondeu de ninguém que a aproximação de Matteus e Isabelle faltando pouco tempo para a final do "BBB 24" a incomodou. A vendedora, que tanto torcia para que os dois ficassem, desabafou com Alane que a formação de um novo casal poderia prejudicá-las no jogo.