Camila Moura pega Lucas Buda de surpresa no ?Mais Você?: 'Esperava mais' Foto: Reprodução

Publicado 10/04/2024 12:30 | Atualizado 10/04/2024 12:45

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, surpreendeu ao entrar ao vivo, por chamada de vídeo, no programa "Mais Você". A influencer surgiu abatida e falou abertamente sobre o fim de sua relação de longa data com o professor de capoeira, que ocorreu enquanto ele estava confinado no BBB 24.





"Acho uma pena nossa primeira conversa ser assim”, iniciou Camila Moura, pegando o ex-participante de surpresa. “Esperava um pingo de hombridade dele para me procurar na madrugada. Esperava que você tentasse me contatar" desabafou ela durante a transmissão.



Camila revelou ter dado todo o apoio possível a Buda no início do reality Show, mas não conseguiu continuar. "Te apoiei o quanto pude, o quanto aguentei. Fui internada e hospitalizada. Não desejo nada de ruim para você, mas agora preciso me cuidar. Perdi 20 quilos, estou com problemas de saúde”, revelou a mais nova influenciadora.



Em seguida, Camila enfatizou que gostaria de conversar com o ex-brother em circunstâncias diferentes. “Uma pena que a primeira vez que consegui falar com você foi com todo o Brasil vendo. Esperei sua hombridade na madrugada", declarou. Ela concluiu desejando "boa sorte" ao ex-BBB e revelou que em breve ele receberá seus pertences pessoais, como "mala, carteira e chave".